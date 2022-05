La violencia en La Araucanía y sus alrededores continúa como uno de los principales temas de preocupación de los chilenos. Y anoche, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, agregó algunos antecedentes al conflicto que pueden provocar un escándalo mayúsculo: acusó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejó de fiscalizar y de "seguir la ruta del dinero" en la región desde 2018, en relación a los robos de madera que ocurren en la zona.

El político indicó en el programa Tolerancia Cero que "sí existe crimen organizado. Hay una organización criminal que se dedica a robar madera, que maneja del orden de los 100 millones de dólares en madera robada. Hay camiones que pasan y se pueden distinguir dos tipos de camiones en la región: los que van con madera ilegal y los que van con madera legal".

Díaz agregó que los camiones con madera ilegal "va sobredimensionado, sin patente, con una bandera mapuche. La fiscalización de carabineros es ocasional, la fiscalización de Servicios Impuestos Internos. Y yo sí creo que ha habido hechos constitutivos de terrorismo, porque el terrorismo es una acción que busca generar miedo, que busca obtener una visibilidad alta y dejar sectores en control de una mano".



Dentro de la grave situación, el gobernador apuntó que "el Servicio de Impuestos Internos dejó de fiscalizar después del año 2018. Me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero (...) No fiscaliza con la unidad especial que tenía en la Región del Biobío, no fiscaliza. Creo que fue una decisión política en su tiempo".

¿Hay corrupción en el sur?



Uno de los temas que más preocupa al gobernador regional Rodrigo Díaz es la posibilidad de que la corrupción haya llegado a la zona. "Con tanto dinero sobre la mesa hay riesgo de corrupción. ¿Por qué tendríamos que ser distintos a otros países que han tenido crimen organizado instalado? No tengo pruebas, pero le diría que tiene cara de gato, cola de gato y parece que dice 'miau'. Creo que debe haber (corrupción)", dijo Díaz.

Y aportó que "si se hiciera una fiscalización importante en el peaje Las Maicas en la Ruta 5, en el peajes de Horcones en la Ruta 160 (entre Concepción y la provincia de Arauco) sería distinta la situación".

Sobre el Estado de Excepción que debe definir el gobierno, Díaz no tuvo dudas: "Viviendo en la región, lo que pienso es que el decreto, el papel que dice 'estado de excepción' es exactamente igual al que entregaba en ex Presidente Piñera. Mi impresión es que se pierde mucho tiempo en discusiones teóricas y en la pugna política diaria. Creo que se pierde tiempo y eso tiene consecuencias en las personas que viven en la región y también en otras más al sur".