“No me sorprende que busquen enlodar tanto la imagen personal como el proyecto político”. El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, habló sobre la renuncia de su cuñado, Vicente Gutiérrez, al Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego de conocerse el vínculo entre ambos.

Recordemos que este durante esta semana se replicó en diversos medios que el periodista y cuñado del secretario de Estado fue contratado a honorarios en el Servicio General de Obras Públicas, entidad perteneciente al MOP, como asesor comunicacional de la entidad. La noticia causó polémica a nivel político y terminó decantando en la renuncia de Gutiérrez al organismo, pese a estar bien evaluado dentro del ministerio.

Tras la renuncia, el ministro Jackson habló sobre el episodio en medio de una pauta con Fosis, en donde aseguró no haber ejercido ningún tipo de influencia en la contratación de Gutiérrez en el MOP. “Se entiende la legítima duda que puedan tener las personas y ante eso quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente, que fue contratado por el MOP en su momento en su calidad de periodista”, comenzó.

“No me extraña, no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político –muchas veces desde la oposición– que busquen encontrar algún tipo de conexión, relación para enlodar tanto la imagen personal como también el proyecto político”, agregó el titular de Desarrollo Social.

Vicente Gutiérrez fue contratado en su calidad de periodista como asesor de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) en marco del Plan Infraestructura del Buen Vivir. El programa apunta a mejorar relaciones con pueblos originarios. El comunicador ingresó al plan en enero 2023, y percibía una remuneración mensual bruta de $2.183.908, por trabajos a honorarios.