Luego que el ex Comandante en Jefe Ricardo Martínez Menanteau se presentara a declarar en el despacho de la ministra en visita Romy Rutherford, pero utilizara su derecho a guardar silencio, Rutherford ordenó que el inculpado fuera detenido preventivamente.

A eso de las 8:45 horas, el general (r) llegó hasta el despacho de la ministra Rutherford para prestar declaraciones por el caso de fraude en el Ejército; sin embargo, guardó silencio a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre un recurso de inaplicabilidad en el caso.

Previo a eso, en su llegada a la declaración, Martínez conversó con la prensa, donde aseguró que “nunca he estado sobre la ley, pero tampoco bajo la ley. Hoy he venido a comparecer ante la justicia”.

Antes de ingresar al despacho, el uniformado alegaba contra las garantías judiciales en su caso. “Quiero reiterar que lo que he dicho, en la cuenta pública (del Ejército), básicamente fue que las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales. Por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy lo tiene el 99% de los chilenos”.

Una dilatada declaración

La historia de Martínez y Rutherford comenzó hace un mes, cuando la ministra lo citó a declarar en calidad de inculpado. La defensa del militar envió un recurso a la Corte Marcial para que la declaración fuese en el domicilio del uniformado y con presencia del abogado.

La justicia castrense accedió al recurso, sin embargo, fue rechazado en segunda instancia por la Corte Suprema, que determinó que la declaración debiese ser en el despacho de la ministra en visita y sin presencia del abogado defensor.

Ante la circunstancia, la defensa del general (r) envió un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, el cual fue declarado admisible, pero el caso se estudiará recién el miércoles 6 de abril.

El juicio se puede internacionalizar

Pese a que Martínez no podía declarar en compañía de su abogado, Juan Carlos Manríquez, el defensor lo acompañó al Palacio de Tribunales, donde indicó que están dispuestos a llevar el proceso a instancias judiciales internacionales.

Así, según el defensor, en caso de dictarse la detención del militar, “hay que cumplirla, analizar esas resoluciones, si tienen fundamentos o no. Entonces ejerceremos todos los recursos que la Constitución y la ley establece, y aclaro, tanto dentro del ordenamiento nacional, como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, una vez más”.

Martínez está siendo investigado en por la arista Viajes y Fletes del caso de desfalco en el Ejército, donde se le indagan 15 viajes realizados entre el 2009 y 2019 con sobrepago de precios, además de haber realizado viajes en compañía de su esposa.