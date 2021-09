En pocos días llegarán las celebraciones del 18 de septiembre, y de seguro el asado con diferentes cortes de carne no faltará en ningúna casa chilena, sin embargo, siempre es bueno tener una gran variedad pensada para todos los gustos.

Claro, porque actualmente la parrilla no solo se utiliza para la carne, si no que también para cocinar diferentes verduras que pueden servir como un acompañamiento, pero sobre todo para aquellas personas que no comen productos de origen animal.

Por eso que si estás considerando hacer un asado para estas Fiestas Patrias, acá te contamos las mejores recetas veganas.

Zapallo relleno

Esta preparación necesita bastante tiempo, pero te aseguramos que una vez que esté lista, no podrás dejar de comerla.

En primer lugar debes hacerle una especie de "tapita" al zapallo por arriba, procurando que no se rompa. Luego, sacarle las semillas y el relleno. Este último reservarlo. Colocar el zapallo en la parrilla y cocinarlo por un rato para que se ablande. Una vez que ya está blando, puedes rellenarlo a gusto, pero te recomendamos que sea con el relleno, cebolla, pimentón, tomate, queso mozzarella y queso crema. Cerrar el zapallo con su "tapita" y esperar a que se termine de cocinar y se derritan los quesos.

Una vez listo, puedes disfrutar a cucharadas o con galletas saladas.

Pimentón con huevo o queso vegano

Lavar el pimentón, cortar a la mitad con cuidado (sin romper el tallo verde) y sacarle las semillas. Ponerlos en la parrilla y cocinarlos por un tiempo. Luego colocarle uno o dos huevos dependiendo del gusto. En caso que la persona no coma huevo, puedes colocarle queso vegano. En ambos casos hay que esperar a que se cocine y servir con un poco de sal, pimienta y cilantro.

Brochetas de verduras

Una preparación clásica pero no por eso menos exquisita. Cortar los vegetales que desees incorporar en cuadrados o formas iguales, estos pueden ser cebolla, pimentón, champiñón, berenjena, zanahoria, entre otros. Ponerlos en palitos de brochette, ideal si estos son de fierro, pincelarlos con aceite, ajo, orégano y condimentos a gusto y colocarlos en la parrilla. Esperar a que se cocinen y disfrutar.

Champiñones rellenos

Primero debes limpiar los campiñones y luego debes sacarle el tronco con cuidado.

Por otro lado, en un sartén saltea cebolla picada, pimentón y ajo. Mezclar este pino con queso crema, puede ser vegano, y rellenar los champiñones. Colocarlos en la en la parrilla y cuando esté el champiñón esté cocido, disfrutar.

Ají verde relleno

Esta última preparación es la más picante, pero te aseguramos que te va a encantar.

Lavar el ají y cortarlo por la mitad. Colocarlo en la parrilla para que se cocine por unos minutos. Luego rellenarlo con queso azul o el que más sea de tu agrado y esperar a que se derrita. Una vez listo, podrás disfrutar de una deliciosa mezcla entre el queso y el picante del ají verde.