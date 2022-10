Durante el fin de semana fue detenido Sebastián Nash, hijo del general (R) de Carabineros, Claudio Nash –quien fuera jefe de Zona en Tarapacá–; en un operativo policial por narcotráfico donde se detuvieron, además a otras ocho personas, todas extranjeras. En el operativo se incautó 716 kilos de droga, entre marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base. Pero esta no es la primera vez que Nash se vio la cara con la justica.

Sebastián Nash ya estuvo en el ojo de la justicia el 2014, por sus vínculos con una banda dedicada a contrabandear autos desde la Zona Franca. Tras conocerse la detención del hijo del ex jefe de Zona, un ex capitán de Carabineros denunció haber sido dado de baja de la policía uniformada por ser parte de la investigación de contrabando de vehículos.

De acuerdo a información entregada por radio Cooperativa, Carabineros tenía conocimiento de la participación de Sebastián Nash y sus vínculos con el contrabando de automóviles, motivo por el cual se inició una investigación liderada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

Sin embargo, la investigación no llegó a buen puerto luego que el jefe de unidad de aquel entonces, fuera enviado como subcomisario a Pozo Almonte y posteriormente dado de baja de la institución. Hoy el ex capitán de Carabineros acusa que fue precisamente por esa indagatoria que lo dieron de baja.

De acuerdo al ex policía, "la unidad mía era de la División de Inteligencia, por ende, llegó a oídos de la Dipolcar de Iquique donde se constituyeron en mi oficina y me preguntaron por un carabinero que estaba participando en esta organización y yo le comenté a la gente de la Dipolcar que no tomaran ninguna medida administrativa porque yo estaba en pleno proceso judicial de investigación y ellos sacaron información, de mala manera conmigo, y me preguntaron si yo tenía algo contra el hijo del general Nash".

"Efectivamente, yo compartí información porque eran del área inteligencia, confiando en todo momento y ellos se lo hicieron saber al general Nash", agregó.