Las elecciones de este domingo 7 de mayo son obligatorias para toda la población, a continuación te contamos qué te podría pasar si no acudes a votar.

Los chilenos y chilenas acuden nuevamente a las urnas este domingo 7 de mayo para escoger a los 50 miembros del Consejo Constitucional, quienes deberán escribir el proyecto de nueva Constitución.

Estas elecciones son obligatorias para todos quienes tengan domicilio electoral en Chile, y en caso de no cumplir con ese deber podrías recibir duras sanciones según establece la ley.

¿Qué pasa si no voto este domingo 7 de mayo?

Si no vas a votar este domingo 7 mayo serás denunciado por el Servel y te citarán a declarar ante el Juzgado de Policía Local. Si no presentas una excusa válida ante el respectivo juez, recibirás una multa que va desde las 0.5 hasta las 3 UTM, es decir, entre $31.500 y $190 mil aproximadamente.

La dura sanción que recibirías si no pagas la multa por no votar

En caso de que no pagues la respectiva multa que te cursarán por no votar, te expones a ser condenado a reclusión nocturna, tal como aplica la Justicia generalmente a quienes no pagan este tipo de deudas.

Si la multa no es pagada dentro del plazo establecido por los tribunales se podría dictar "una orden de reclusión diurna, nocturna o festiva (fines de semana), y esa reclusión va a ser en razón de una noche o un día, por cada 0,2 UTM", explicó la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada, a El Mercurio.

Esto significa que puedes llegar a estar hasta quince días con reclusión nocturna, es decir, que podrías estar encerrado en tu domicilio o en establecimientos especiales, entre las 22:00 horas de cada día hasta las 6:00 horas del día siguiente.

¿Cuáles son las excusas aceptadas para no votar en las elecciones 2023?

En caso de que no vayas a votar este domingo 7 de mayo serás citado a declarar ante el juez de Policía Local y solamente podrás librarte de la multa si entregas alguna de las siguientes excusas aceptadas por la ley:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día de las elecciones en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral

Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

¿Cómo debo acreditar que estoy a más de 200 kilómetros de mi local de votación?

Si estás en un sector que se encuentre a más de 200 kilómetros de tu local de votación debes ir de el mismo día de las elecciones de forma presencial a alguna comisaría, retén o tenencia de Carabineros, para así acreditar que te encontrabas en ese lugar el domingo 7 de mayo.

Considerando que el trámite puede ser largo durante esa jornada, puedes adelantarlo en Comisaría Virtual ingresando AQUÍ. Una vez que hagas el procedimiento online, igualmente deberás ir a algún cuartel policial para que te entreguen el documento definitivo que luego deberás presentar ante el Juzgado de Policía Local.