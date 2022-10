El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva asoma como el favorito para la segunda vuelta en Brasil, fijada para el domingo 30 de octubre. Lula supera a Jair Bolsonaro en las encuestas y además recibió el apoyo de la ex candidata Simone Tebet.

El domingo 30 de octubre se realizará en Brasil la segunda vuelta de la elección presidencial, luego de lo vivido el pasado domingo 2, cuando los brasileños acudieron en masa a los recintos electorales para decidir al presidente en el período 2023-2026.

La maratónica jornada arrojó que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (48,4%) y el presidente Jair Bolosonaro (43,2%) pasaran al balotaje. Lula recibió 57.259.504 votos, contra 51.072.345 de su contrincante.

En tercer lugar asomó Simone Tebet, la senadora del Movimiento Democrático Brasileño, quien logró 4.915.423 de votos, lo que representa el 4,2% de las preferencias. Este miércoles, Tebet anunció su apoyo a Lula. “Lo que está en juego es mucho más grande que cada uno de nosotros (...) No anularé mi voto, no votaré en blanco. No cabe la omisión de neutralidad. Hay un Brasil a ser inmediatamente reconstruido, hay un pueblo a ser nuevamente reunido”, señaló.

Y detalló que "aun cuando mantenga las críticas que hice al candidato Luiz Inácio Lula da Silva [...] despositaré en él mi voto, porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución, lo que desconozco en el actual presidente”. Tebet aclaró que su apoyo “no es por adhesión” a Lula sino por vivir en un Brasil “inclusivo, generoso, sin hambre y sin miseria, con educación y salud de calidad, con desarrollo sustentable”.

¿Qué dicen las encuestas?

La encuesta PoderData indica que Lula recibiría el 52% de los votos válidos (sin blancos ni nulos), mientras que Bolsonaro alcanzaría el 48%. La empresa Ipec apunta a una diferencia de diez puntos en favor del ex mandatario: 55% contra 45%.