Eclipse Lunar 2021 | ¿Se pueden sacar fotos con el celular al Eclipse y la Super Luna?

La pandemia del coronavirus ha significado un aumento del ocio y aburrimiento para la gran mayoría de la población, puesto que las actividades que generalmente satisfacían a las personas, ya no se pueden realizar. En Chile muchas comunas están en cuarentena y las restricciones no permiten hacer lo habitual. Sin embargo, este 26 de mayo se vivirá un evento que sale de lo común y que no se verá afectado por las medidas contra el Covid-19.

Se trata del eclipse lunar, que en esta ocasión además ocurría junto con una superluna y una luna de sangre roja, a la vez.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Por su parte, la superluna sucede cuando una luna llena o luna nueva se acerca a la Tierra. Mientras que la luna de sangre roja ocurre cuando la luz del sol no llega directamente a la luna, sino que se filtra por la atmósfera terrestre, generando que la luna se vea rojiza.

¿Cómo fotografiar el Eclipse Lunar 2021?



¿Cómo fotografiar el Eclipse Lunar 2021?

No importa qué tipo de cámara que tengas, ya que existe una variedad de técnicas que puedes usar para fotografiar un eclipse lunar. A continuación te explicamos cómo hacerlo desde tu smartphone.







Si quieres una foto de mejor calidad, es mejor dejar de lado el modo "automático". Para ellos, debes cambiar tu cámara al modo "Pro" o "manual", dependiendo de tu teléfono.

Aquí encontrarás algunos valores que pueden parecer complicados, pero en realidad te ayudarán a conseguir una mejor imagen:

- ISO : Determina el grado de sensibilidad del sensor de la cámara a la luz. Mientras más alto el ISO más sensible será la cámara a la luz. En el caso del eclipse, considerando que estará osuro, debes elevar el valor del ISO. Con esto, no necesitarás recurrir al flash. Tomando en cuenta que la luna es muy brillante, lo mejor es dejar el ISO entre 100 y 250.

- Velocidad de obturación : En las cámaras de teléfonos se puede representar con la letra "S". Es la cantidad de tiempo que el sensor de la cámara estará abierto para dejar entrar la luz. Cuanto más rápido se abra y se cierre, menos luz dejará entrar. Para fotografiar el eclipse lo mejor es mantener una velocidad de obturación de entre 1/125 y 1/250.

- Apertura : En las cámaras de teléfono se puede representar con la letra "F". Es la cantidad de luz que el lente de la cámara deja entrar y salir. Mientras más se suba el valor, la apertura será más pequeña. Para el eclipse es ideal una apertura de entre f/8 y f/16.