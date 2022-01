El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó que el Gobierno le pidió al gremio realizar una paralización durante el 2020 para impulsar las leyes Juan Barrios y Ley de Armas.

Juan Araya, representante de la agrupación fue quien realizó la confesión este miércoles tras sostener una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric. Araya contó que fue el propio Sergio Pérez (presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga) quien se lo contó.

"En el paro del 2020, nosotros (CNDC) no estuvimos. No nos adherimos porque ese paro -para que sepa usted- por palabras del presidente (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de Armas, todas las leyes que todavía no salen", señaló Araya.

Como consecuencia de la paralización, el exministro del Interior, Víctor Pérez, fue acusado constitucionalmente por su rol a cargo del conflicto, lo que derivó en su renuncia luego que la Cámara aprobara la acusación y se le suspendiera.

Respuesta del Gobierno

El ministro Rodrigo Delgado salió al paso de las graves acusaciones, descartando los hechos y señaló que como gobierno “no nos hacemos cargo de rumores irresponsables”.

“Descarto completamente las acusaciones de Juan Araya sobre el paro de 2020. Como Gobierno no nos hacemos cargo de rumores irresponsables. La forma de evitar los conflictos es el diálogo, por eso constituimos con éxito una mesa con los gremios de camioneros”, señaló el secretario de Estado.