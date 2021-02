Doodle de Google | Conoce a María Grever la compositora mexicana que hoy homenajea Google

Google cada cierto tiempo destaca ciertas fechas o rinde homenajes a personas célebres y hoy, a través del Doodle quisieron destacar a la gran María Grever.

Para quienes no saben de ella, Grever fue una reconocida compositora mexicana. Tanto así que su nombre trascendió las fronteras de dicho país, incluso trabajó componiendo para los estudios de Paramount y la 20th Century Fox.

Su nombre real es María Joaquina de la Portilla Torres y nació el 14 de septiembre de 1885 en la ciudad de León. Su padre fue un español, por eso, cuando tenía seis años, su familia se fue a vivir a España.

Desde pequeña tuvo gran interés y pasión por la música, talento que fue fomentado por sus padres una vez instalados en europa, quienes la llevaron a clases con grandes maestros de la talla de Claude Debussy y Franz Lehár.

Tras el fallecimiento de su progenitor, María regresó a México, donde estudió composición y concertista de piano. Posteriormente contrajo matrimonio con León Augusto Grever, de quien finalmente toma el apellido.

El gran éxito de María Grever llegaría de la mano de pieza “Ti Pi Tin”, uno de sus mayores éxitos, por el cual hoy es homenajeada por Google.

Entre su amplio repertorio también destacan “Así”, “Cuando vuelva a tu lado”, “Te quiero, dijiste”, “Júrame”, “Por si no te vuelvo a ver”, “Volveré”, “Despedida”, “Cuando me vaya”, “Ya no me quieres”, “Alma Mía”, y muchísimos más.

Éxitos que incluso han sido reversionados por artistas de la talla de Aretha Franklin, Andrews Sisters, Barry Manilow, Gloria Estefan, Luis Miguel o Natalia Lafourcade, entre muchos otros.

La inolvidable compositora mexicana Falleció el 15 de diciembre de 1951 en Nueva York, pero a petición de ella misma, sus restos fueron trasladados al Panteón Español de la Ciudad de México.