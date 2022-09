Esta semana inician las celebraciones de fiestas patrias. Muchas personas se reunirán en familia, mientras que otros asistirán a las tan populares fondas. En este último caso es muy importante tener en cuenta las medidas que hay que cumplir para ingresar a los recintos, como contar con Pase de Movilidad Habilitado.

Hace unos días el Minsal confirmó que tanto el uso de mascarilla como el Pase de Movilidad serán obligatorios en fondas y ramadas. Esto considerando que la pandemia del coronavirus sigue siendo dejando estragos.

Si quieres celebrar en fondas y ramadas, pero no cuentan con tu pase habilitado, es muy importante que completes tu esquema de vacunación. De lo contrario, no se te permitirá el ingreso o podrías recibir una multa si eres fiscalizado y no tienes el documento.



¿Dónde hay vacunatorios?

Para revisar qué vacunatorios cercanos a tu domicilio están disponibles haz clic AQUÍ.

Una vez dentro podrás seleccionar la región y comuna de tu preferencia. Tras esto, la plataforma te indicará todos los vacunatorios disponibles. Y si haces clic en cada uno de ellos, podrás conocer la dirección y los horarios de funcionamiento.