La Democracia Cristiana vive días agitados. Y ahora desde el punto de vista judicial luego de la querella presentada por la directiva del partido DC en contra del exconstituyente Fuad Chahín por "administración desleal" mientras fue timonel del partido.

Ayer, el presidente de la DC, Felipe Delpín, se desistió de la querella, por lo que parecía todo solucionado. Pero ahora son integrantes de la mesa directiva quienes aparecieron en escena para mostrar su molestia por la decisión de Delpín.

Los dirigentes Aldo Mardones (primer vicepresidente), Héctor Barría (segundo vicepresidente), Yasna Provoste (tercera vicepresidenta), Patricio Ferreira (cuarto vicepresidente), Francisca Hernández (quinta vicepresidenta), Cecilia Valdés (secretaria general) y Paulina Mendoza (presidenta JDC) indicaron, a través de un comunicado que "nos hemos enterado del desestimiento de Felipe Delpin de dicha querella en acuerdo con el querellado Fuad Chahin. Los demás integrantes de la mesa directiva, que venimos a suscribir esta declaración, manifestamos nuestro desacuerdo con esta acción unilateral y señalamos que no conocemos las razones que tuvo el presidente del partido para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la Democracia Cristiana, lo que podría entrañar una inhibición permanente para insistir judicialmente en el caso".

El texto agrega que "se debe tener presente que fue la propia administración de Fuad Chahin la que presentó algunos de los documentos objetados por el Servel, lo que determinó que dicho organismo remitiera los antecedentes al Ministerio Público, razón por la cual la Democracia Cristiana no podría quedar al margen de adherirse a estas acciones. No hay, pues, ninguna intención de formular un ataque político, sino sólo actuar en el marco del mandato que hemos recibido para velar por la integridad patrimonial de nuestro partido".

La directiva anunció que "solicitaremos a la Fiscalía Centro Norte continuar con la investigación y de la misma forma, al Tribunal que tenga por no acogido el desistimiento de la querella presentada por el presidente nacional Felipe Delpin, toda vez que excede las atribuciones de su mandato legal, incumpliendo nuestros estatutos partidarios y la Ley de Partidos Políticos".

Para finalizar, recordaron que "como representantes electos por las bases de nuestro partido, es nuestra responsabilidad proteger el patrimonio de la Democracia Cristiana, por lo que insistiremos en la búsqueda de acciones judiciales y administrativas para esclarecer en los tribunales los hechos observados por el Servicio Electoral".