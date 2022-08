Una teleserie de 48 horas vivió la Democracia Cristiana con el conflicto suscitado entre la directiva del partido y el exconvencional Fuad Chahín.

Este lunes 8, el presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, presentó una querella en contra de Fuad Chahín por el delito de "administración desleal".

En la acusación se indica que el también exdiputado, quien fue presidente de la DC de 2018 y 2021, ocasionó un grave perjuicio al patrimonio de la colectividad al intentar vender tres propiedades.

La querella comenzaba diciendo que la mesa DC habría realizado un contrato de compraventa por $380 millones con la empresa C-Home Spa en mayo de 2020. “Luego, y sin que existiera nueva autorización del PDC, con fecha 7 de agosto del año 2020, la compraventa celebrada con C-Home se rescilia y se celebra un nuevo contrato de compraventa, ahora por la suma equivalente en pesos a 25.218 Unidades de Fomento, es decir, al doble del pecio anteriormente pactado”, apunta la denuncia.

Además, se indica que el Grupo Baquedano Spa, corredora de propiedades a cargo de la transacción, recibió un 26% de la venta (más de $193 millones).

También se le acusó de intentar vender otras dos propiedades por debajo del precio de mercado.

Apenas se supo de la querella, luego de una denuncia de Chilevisión Noticias, Fuad Chahín expuso su inocencia y anunció una querella por injurias y calumnias en contra de Felipe Delpín.

¿Qué hizo la DC con la querella?

Sin embargo, apenas 48 horas después, el presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpín, se desistió de la querella presentada en contra de Chahín.

En el texto ingresado al 7º Juzgado de Garantía de Santiago se indica que “revisados con detención los antecedentes que fundan la querella criminal en cuestión, en virtud de lo dispuesto en el artículo Nº 118 del Código de Procedimiento Penal, vengo en desistirme de la querella presentada ante el Tribunal de SS. A su vez, y presente en este acto, don Fuad Eduardo Chahín Valenzuela de conformidad a lo dispuesto a en el artículo Nº 119 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, acepta expresamente el desistimiento de este querellante”.

El texto también indica que Chahín también acepta “renunciar a la acción penal, derivada de la presentación de la querella que aquí se desiste, en especial, de la proveniente del delito de denuncia o acusación calumniosa”.

¿Qué dijo Fuad Chahín?

En una entrevista en CNN Chile, Fuad Chahín dijo que “la mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, sin su conocimiento y que además él no compartía lo que se señalaba en esa acción (...) Yo no tengo por qué dudar de lo que dice Felipe Delpin, lo que sí, créame que me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quién instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, invenciones, tergiversando la realidad para enlodar mi imagen y para afectar mi credibilidad en un momento en que nos estamos jugando el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre”.