El presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, se querelló en contra del exconvencional Fuad Chahín por el delito de "administración desleal", según una denuncia presentada por Chilevisión.

La querella indica que Chahín, quien fue presidente de la DC de 2018 y 2021, ocasionó un grave perjuicio al patrimonio de la colectividad al vender una propiedad en La Florida.

La mesa DC habría realizado un contrato de compraventa por $380 millones con la empresa C-Home Spa en mayo de 2020. “Luego, y sin que existiera nueva autorización del PDC, con fecha 7 de agosto del año 2020, la compraventa celebrada con C-Home se rescilia y se celebra un nuevo contrato de compraventa, ahora por la suma equivalente en pesos a 25.218 Unidades de Fomento, es decir, al doble del pecio anteriormente pactado”, apunta la denuncia.

Además, se indica que el Grupo Baquedano Spa, corredora de propiedades a cargo de la transacción, recibió un 26% de la venta (más de $193 millones). “No hay antecedente alguno que permita determinar la razón del pago de una comisión en esta gestión de corretaje a la empresa Grupo Baquedano SpA”, se indica en la querella, donde se agrega que el Servicio Electoral objetó la operación y envió los antecedentes al Ministerio Público.

Eso no es todo. La DC acusa a Chahín de intentar vender dos propiedades por debajo del precio de mercado. Una se ubica en Macul y la idea era venderla a ACM Construcciones por más de $366 millones, con un pago de $30 millones y el saldo con $120 millones en efectivo; y el resto con otros dos inmuebles de la empresa.

El acuerdo sería “falso de falsedad absoluta”, ya que el entonces presidente de la DC, a la fecha de la firma, se encontraba fuera de Santiago. Unos correos electrónicos expondrían que Chahín firmó el 7 de junio de 2021, lo que tampoco sería posible pues, a esa fecha, había renunciado a la presidencia del partido.

Al final, como el contrato no se suscribió en la fecha correspondiente, ACM Construcciones demandó a la DC en el Segundo Juzgado Civil de Santiago.

También se acusó al exconvencional de intentar vender un predio en Talagante, a través de un contrato de promesa con Inversiones Almirante Limitada, aunque la negociación no se concretó.

El lío es que la directiva solo deseaba vender la chacra, sin incluir la casa de ejercicios. Pero “tal como consta de la promesa de compraventa celebrada por el señor Chahín, éste, en la representación en la cual comparece, promete vender la totalidad del inmueble, pasando por encima del acuerdo respectivo de los organismos del partido”, agrega el escrito.

Asimismo, la querella expresa que el precio se compraventa se fijó en 28.830 Unidades de Fomento, siendo que el valor comercial del inmueble era de 41.806 UF.

“No existe antecedente alguno que permita determinar la rebaja en el precio de casi 500 millones de pesos, que incluso puede ser superior”, se indica en la querella.

Chahín habló con CHV Noticias, asegurando su inocencia en los hechos denunciados y anunció la presentación de acciones legales en contra de Felipe Delpin por injurias y calumnias.