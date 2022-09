Una nueva polémica sumó el diputado de extrema derecha Johannes Kaiser. En su canal de Youtube "El Nacional-Libertario" realizó una dura crítica al tema constituyente y, de paso, hizo una férrea defensa del Golpe de Estado de 1973, encabezado por Augusto Pinochet.

El diputado del distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) indicó en la transmisión que, sobre el futuro del proceso constituyente, "prefiero la postura del diputado (Miguel Ángel) Calisto, de la Democracia Cristiana, quien dijo 'para qué están apurándose tanto, para que se apuran tanto'. Es que un tipo de Evópoli dijo que para el 11 de septiembre debiésemos tener, prácticamente, una nueva constitución porque son los 50 años... los 50 añoso de qué... por lo demás, yo creo que el Golpe de Estado de 1973 fue justo y necesario... y qué".

El parlamentario agregó que "yo creo que aún hay muchos chilenos que comparten mi opinión, porque quedar siendo gobernados para siempre por el partido Comunista del señor (Guillermo) Tellier, imagínense lo agradable que habría sido. Con todo su violentismo y, más encima, ellos teniendo las armas, con guerrileros armados con Kalashnikov, con todo eso. Imagínense lo agradable que habría sido ser gobernados por esa gente. Yo no tengo ningún problema en reconocer eso, se había llegado a un punto en el cual no existía otra salida, y espero que eso no vuelva a ser el caso, pero no me vengan con cuentos... es que la constitucion tenemos que tenerla lista el 11 de septiembre por los 50 años... está bien, superemos las diferencias, superemos los traumas. Si quieren hacer algo, háganlo decentemente y no pasando por encima de la voluntad popular".

Las palabras provocaron varias reacciones. El diputado Juan Santana (PS) indicó en su cuenta de Twitter que "La justicia no es con metralletas. Solicitaré a mi bancada que te llevemos a la comisión de ética por incitación al odio".

No fue el único. La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) también usó esta red para criticar a Kaiser. "El partido republicano señalando que el golpe de Estado fue necesario en Chile. Son un riesgo permanente para la democracia. Espero que la derecha chilena sepa desmarcarse de este grupo de fanáticos alguna vez", escribió.

La situación siguió provocando varios comentarios y críticas en las redes sociales.