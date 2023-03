La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se sumó, ayer jueves, a la polémica por la discusión de la ‘gestión subrogada’ en España, en donde la presentadora televisiva y empresaria, Ana Obregón, anunció que fue mamá a los 68 años luego de pagar en Estados Unidos por realizar el procedimiento.

En ese sentido, la secretaria de Estado se sumó a los reproches de los detractores, criticando el hecho que la también actriz haya pagado por el vientre de alquiler.

Respecto a la polémica, la titular de la Mujer recordó que, dentro de su participación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por su sigla en inglés), encendió las alarmas por los dilemas éticos, sanitarios y problemas sociales que implica la práctica de vientre de alquiler por pago.

La ministra Orellana señaló por medio de Twitter que, “a propósito de la polémica por este caso de mujer que va a EEUU (porque en España es ilegal) a comprar una guagua, en marzo viajamos a la CSW 67 a advertir sobre los peligros de la gestación subrogada para fines comerciales”.

“La desregulación habilita la explotación sexual de mujeres, la trata y la venta de niños/as. El tema de la CSW 67 fue la tecnología y mi posición fue clara: no "prestamos el cuerpo" y es indispensable erradicar la violencia en todas sus formas, incluidas las que se abren hoy”, señaló la secretaria de Estado.

A lo cual añadió que, “con la dolorosa historia de nuestro país respecto a la violencia contra mujeres rurales, empobrecidas o enfrentando violencia a quienes se engañó para traficar niños y niñas no podemos dejar de advertir desde el sur global el peligro de estas prácticas”.

En la misma red social algunos usuarios mostraron su descontento, argumentando que existen parejas tanto hetero como homoparentales que no pueden gestar por distintos motivos, a lo cual, la titular de la Mujer replicó que, en particular, la gestación pagada no es una alternativa.

“El acceso sin discriminación a técnicas de fertilización asistida y la salud sexual y reproductiva es un derecho de todos. Lo mismo a una legislación que no discrimine tipos de familias y es el espíritu del gobierno. La llamada gestación subrogada no es ninguna de las anteriores”, enfatizó.