Los delegados presidenciales se encuentran en el centro del huracán, y es que siguen las polémicas tras la interrupción de varios partidos del fútbol chileno que por una u otra razón se suspenden y paralizan en cierta medida al futbol nacional.

¿Qué hacen los delegados presidenciales?

Cabe destacar que los delegados presidenciales son representantes del Presidente de la República en sus respectivas regiones. Un delegado presidencial regional deberá coordinar, supervigilar o fiscalizar a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

Delegados presidenciales y el fútbol

Este domingo a las 15:00 horas estaba programado el duelo de ida de la semifinal por Copa Chile entre la Universidad de Chile y Unión Española en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, sin embargo, una vez más el elenco azul se ha visto perjudicado por falta de recintos para disputar sus partidos.

Según consignó El Deportivo, el recinto de Playa Ancha no pasó el informe de Carabineros y gatilló en que la Delegación Presidencial de Valparaíso no autorizara la realización del partido por las semifinales de Copa Chile.

Otro evento de similares características ocurrió tras el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile del pasado 13 de octubre en el Estadio El Teniente de Rancagua. La delegación presidencial de O´Higgins había rechazado en primera instancia la realización del partido, sin embargo, horas más tarde decidirían por aprobar el cotejo debido a que la ANFP expuso que no habían más fechas para programar el partido.

Un caso particular ocurrió hoy tras suspenderse el partido entre Deportes Antofagasta y Palestino. Estaba todo calendarizado para disputarse el duelo, no obstante, Deportes Antofagasta sería desalojado por el alcalde de la comuna, quien comunicara que el equipo debía más de 200 millones de pesos y que mientras no estén al día con la deuda, no serán locales en el estadio Calvo y Bascuñan, a pesar que la delegación presidencial de la región autorizara el encuentro, según lo informado por BioBío Deportes.