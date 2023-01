Este lunes 16 de enero, el presidente Gabriel Boric inauguró la 12° versión de Congreso Futuro, el cual es el principal evento de divulgación científica de Latinoamérica, y por primera vez se llevará a cabo presencialmente en las 16 regiones del país.

¿De qué trata el Congreso Futuro?

El Congreso Futuro es un evento que abarca temas a cerca de la ciencia y tecnología, y cómo está influye en el futuro del planeta.

Como dice la página web de Congreso Futuro, en esta nueva versión se discutirán "las ventajas, desventajas, conflictos éticos y soluciones que el futuro del metaverso y el presente de nuestro universo tiene para ti".

En la inauguración del evento, el presidente Boric dio un discurso en el que valoró el componente de divulgación detrás del Congreso Futuro.

“Es desafiante pensar cómo el pensamiento científico, en su forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, nos protege de alguna manera del dogmatismo, nos ofrece una guía para movernos en un mundo que es cada vez más complejo e instancias como estas son importantes porque cumplen un rol de divulgación”, declaró el mandatario.

“La primera vez que escuché la palabra ‘metaverso’ me imaginé un festival de poesía. Gracias a instancias como el Congreso Futuro, que igual puede tener algo de eso, me he dado cuenta de lo mucho que nos falta por conocer”, reveló.

Cabe destacar que este año expondrán 34 charlistas internacionales, y tan solo algunos de estos expositores son:

Sylvia Earle: bióloga marina, explorado y activista.

bióloga marina, explorado y activista. Rattan Lal: experto en suelos, académico e investigador.

experto en suelos, académico e investigador. Francisco Martorell: filósofo, investigador y político.

filósofo, investigador y político. Rita Singh: visionaria de la inteligencia artificial e investigadora experta en ciberseguridad.

visionaria de la inteligencia artificial e investigadora experta en ciberseguridad. Noam Chomsky: filósofo y político.

filósofo y político. Jodi Halpern: académica, cofundadora y codirectora del grupo Berkeley.

Para revisar el programa completo del Congreso Futuro, haz clic AQUÍ.

¿Hasta cuándo dura el Congreso Futuro?

El evento durará 6 días seguidos, por lo que finalizará el próximo sábado 21 de enero.