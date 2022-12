Damnificados del incendio de Viña del Mar, región de Valparaíso, acusan que ha habido malhechores que han robado cobre de las cañerías, rejas, las ayudas a los afectados e incluso algunos “inescrupulosos” han intentado levantar tomas de terreno.

Según señalaron los afectados por el siniestro, la falta de electricidad y luz en la ‘zona 0’ del desastre, en el sector Bellavista Las Palmas, ha provocado que delincuentes traten de hace de las suyas en el terreno.

Una vecina del sector comentó al diario La Estrella de Valparaíso: “Es para no creerlo, pero así ha sido. A algunos vecinos les han robado las rejas que fue lo único que no se quemó en una casa y hasta el cobre de las cañerías. Parece un mal chiste, pero así ha sido. Es triste decirlo, pero no es gente de la población. Acá todos nos conocemos, son personas de otros lados”.

En tanto, la presidenta del Comité Bellavista Las Palmas, Janet Márquez, comentó que hay vecinos que viven hace 23 años en el lugar, lo que les permite conocer a las víctimas de las llamas. Marquze critica que “personas que no sufrieron problemas por el incendio han presionado para hacerse de las donaciones”.

“Hay personas que engañan a quienes traen ayuda diciéndoles que son damnificados. Ahora estamos full con donaciones, pero en 10 días más no, los damnificados perdieron todo y necesitamos poder garantizarles la ayuda y para eso hay que planificar”, comentó.

La amenaza llegó a tal punto que algunos vecinos prefirieron instalarse en el lugar a pernoctar para cuidar las escasas pertenencias que les quedaron, “algunos incluso con sus guaguas. Es otra preocupación más, aparte de toda la tragedia, es estar preocupado de que no te roben lo poco y nada que te quedó”, lamentó la dirigente vecinal.