Los vocales de mesa cumplirán una importante labor este domingo 7 de mayo. Durante este proceso electoral los vocales deberán asegurar la transparencia de los votos de millones de electores que acudirán a sus locales de votación para elegir a los 50 representantes del Consejo Constitucional. Conoce cuánto le pagan a los vocales de mesa en Chile.

¿Cuánto le pagan a los vocales de mesa?

De acuerdo a lo estipulado en la ley, los vocales de mesa podrán recibir dos tercios de UF por cada elección, es decir, un monto aproximado de $23.800 pesos chilenos.

Por otra parte, aquellos que cumplan con esta labor por primera vez recibirán un pago adicional correspondiente a la capacitación de 0,22 UF ($7.800 pesos aprox.), que se añadirá al monto antes mencionado.

¿El pago tendrá descuentos?

No, el monto a entregar no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Por ende, no será imponible ni tributable, lo que significa que recibirás el pago completo por tu labor de vocal de mesa.

¿Puedo ser vocal de mesa voluntario?

Para ser vocal de mesa voluntario es importante presentarse este domingo 7 de mayo ante el delegado del local de votación correspondiente, antes de que se constituyan las mesas y el comienzo de las votaciones.

Posteriormente, el delegado debe proceder a designar los vocales que faltasen hasta completar solo el mínimo necesario para funcionar.

¿Cómo se paga?

El pago de la bonificación será realizado por la Tesorería General de la República a través de un cheque nominativo que será enviado al domicilio de cada beneficiario, o bien, mediante la cuenta bancaria que indique el vocal de mesa electo.

¿Dónde reviso si salí electo como vocal de mesa?

Puedes revisar tus datos electorales, entre ellos si saliste o no vocal de mesa, local de votación, mesa, circunscripción electoral, entre otra importante información.