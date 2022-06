El Bono Base Familiar es un aporte económico del Estado que se entrega todos los meses por un periodo de hasta dos años. Este es un beneficio no postulable, ya que lo reciben de manera automática todas las personas que cumplan con los requisitos.

Este bono lo pueden recibir las familias y personas participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren en situación extrema de vulnerabilidad socioeconómica.

En cuanto a los montos del Bono Base Familiar, este varía mes a mes, dependiendo de la situación económica del beneficiado. Este cubre el 85% de la diferencia de los ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema ($45.572).

Cabe mencionar que desde el depósito número 17, el monto decrecerá un sexto cada mes hasta que finalice su plazo de entrega, si es que se siguen cumpliendo con los requisitos.

Los beneficiarios del Bono Base Familiar pueden elegir entre dos formas de pago, que puede ser por un lado, por depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia o en Cuenta RUT, o de forma presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario, donde debe ir, con su cédula de identidad, el usuario o el representante de la familia.

A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos de este bono.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Base Familiar?

Reciben este bono de manera automática los participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. Otros requisitos son:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Tener un ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572.

El día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de estos requisitos para identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El pago se entrega a la persona que viva sola o al integrante de la familia usuaria que corresponda, según el siguiente orden de prioridad:

-Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

-Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

-Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

-Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

-Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

-Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.