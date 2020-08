Costanera Center se mantendrá cerrado pese a que Providencia pasa de cuarentena a transición

El balance de la situación del coronavirus en nuestro país este miércoles confirmó la salida de algunos sectores de su fase de cuarentena. El Ministerio de Salud confirmó que nueve comunas pasarán a transición desde el 10 de agosto, siendo Providencia la más destacada. Esto, dado el alto flujo de trabajadores en esa zona, donde también se encuentra el Costanera Center.

Entre los anuncios de hoy, se informó que @Muni_provi avanza a etapa 2 de transición



¿Sabes qué se permite en este paso?



Ingresa e infórmate en https://t.co/6wkVgvGFJ8 pic.twitter.com/tEiox3zL5Y — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 5, 2020

En conferencia, la alcaldesa Evelyn Matthei explicó cuáles serán los pasos a seguir y señaló que el popular mall capitalino se mantendrá cerrado, desmarcándose de la desesperación de los empresarios de la zona oriente, que abrieron los centros comerciales apenas pudieron.

"Para providencia es un alivio, porque el 90% vive en departamentos. Tener a niños ahí durante tanto tiempo es estresantes. Hemos tenido casos de problemas de salud mental, porque el confinamiento es duro. Agradecemos este paso a transición, pero ello demanda una tremenda responsabilidad de los vecinos", comenzó explicando la edil.

Ya abordando al comercio, Matthei dijo que solo cuatro áreas se mantendrán sin abrir sus puertas. "Se permite la apertura de todos lo locales, salvo restoranes, pubs, cines y gimnasios. Los otros sí, pero con una salvedad: no puede venir ni un solo trabajador que viva en una comuna que no esté en etapa 2. Y esto lo vamos a fiscalizar de forma rigurosa".

Fue ahí que la alcaldesa explicó el trabajo que ha llevado de manera directa con los dueños del Costanera Center. "He estado en contacto con ellos y no planean abrir aún. Es una decisión de ellos y que respaldamos, pero tendremos que trabajar para ver las medidas de seguridad para que puedan abrir".

"Ayer me comuniqué on el señor Paulmann y quedamos de hacer trabajo conjunto para ver las medidas de seguridad, pero al menos en dos semanas no se abrirá el mall, lo que nos da tiempo para empezar a mirar quiénes son los trabajadores", enfatizó.

TIRÓN DE OREJAS A PADRES Y MADRES

Durante la conferencia, Matthei destacó que pasar a transición permitirá libertad a una zona con alta cantidad de familias en espacios pequeños. Eso sí, recalcó que el cuidado de los niños en esta fase será fundamental, prometiendo severos castigos.

La alcaldesa de Providencia pidió a padres y madres cuidar de sus hijos en el paso a Transición. Foto: Agencia Uno

"Quisiera pedir precaución para los padres. Los juegos infantiles están cerrados y hemos visto que algunos los sacan. Se van a contagiar si los usan. No lo hagan. Se arriesgan a multas altas si permiten que jueguen en esos aparatos y tampoco está permitido el uso de máquinas de ejercicios en plazas y parques (...) Como alcaldesa, lo único que quisiera es pasar a la etapa 3. Sería terrible que por falta de cuidado, responsabilidad o fiscalización, tengamos que volver a la etapa 1", sentenció.

