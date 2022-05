Este miércoles, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental sobre el proyecto minero Dominga. La determinación se debe a que, según la Suprema, aún quedan instancias pendientes en la causa.

Según la sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal “en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte el Consejo de Ministros, por lo que se encuentran a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes”.

“Que este resolutivo, en cuanto acoge las pretensiones del reclamante Titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de este sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo”, sostiene el fallo.

De esta manera, será el Gobierno, por medio del Consejo de Ministros, el organismo encargado de determinar el futuro del proyecto Dominga.

El Consejo de Ministros es presidido por la titular del Medio Ambiente, Maisa Rojas e integrado por los ministros de: Agricultura, Esteban Valenzuela; Hacienda, Mario Marcel; Salud, Begoña Yarza; Economía, Nicolás Grau; Energía, Claudio Huepe; Obras Públicas, Juan Carlos García; Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; Transportes, Juan Carlos Muñoz; Minería, Marcela Hernando y Desarrollo Social, Jeanette Vega.

Reacciones a la medida judicial

El rechazo de los recursos de casación por parte de la Corte Suprema generó varias repercusiones entre los actores del proyecto.

La directora de Oceana, Liesbeth van der Meer, señaló que desde la organización “esperábamos obviamente que la Corte Suprema le diera un corte al proyecto Dominga y lo rechazara definitivamente. Esperamos y confiamos que el Comité de Ministros lo volverá a rechazar, ya que existen todas la bases científicas que indican que este proyecto tiene una deficiencia grave en su línea base”.

Por otra parte, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), se mostró feliz por el la determinación, “creo que esto ratifica lo que siempre se ha dicho, que el proyecto es un buen proyecto y que técnicamente está bien formulado” e hizo “un llamado a las personas que aún van a seguir siendo los opositores a Dominga, que tengan la tranquilidad de que este proyecto se va a desarrollar como corresponde. (Para) resguardar el medio ambiente de nuestra comuna”.

Opinión diametralmente opuesta es la que expone Antonia Berríos, abogada de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de la localidad de Los Choros; quien sostiene que “la Corte no se refirió al contenido de los recursos de casación y se remitió únicamente a aspectos procesales. Esto no significa en ningún caso que se haya estimado que no se generan los impactos ambientales que venimos denunciando”.