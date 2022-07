Sigue el escándalo desatado por el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. El legislador subió un video en su cuenta de Twitter diciendo "estamos en el Salón Carrera de La Moneda, donde están las oficinas del Presidente y estamos junto a la directiva del PS. Tendremos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza la opción del Apruebo. Pronto tendremos buenas noticias". Pero tras el encuentro, Soto eliminó el video.

El lunes, la oposición acusó intervencionismo electoral del Ejecutivo con miras al Plebiscito de Salida, previsto para el 4 de septiembre. La Contraloría acogió el requerimiento, recordando que los funcionarios públicos no podrán participar de actos electorales durante su jornada laboral, ni cuando haya recursos públicos involucrados.

Ante la tormenta que se avecinaba, Soto aclaró que "hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que "estamos respetando todo lo que ha señalado la Contraloría y cumpliendo con nuestro deber", recordó que "el diputado reconoció un error en lo que subió (a Twitter), porque eso no es parte de las conversaciones y no es lo que corresponde tampoco como Gobierno".

¿Qué decidió la Contraloría?

La Contraloría General de la República dio cinco días hábiles al Presidente Gabriel Boric para responder el requerimiento enviado a la Secretaría General de la Presidencia para conocer el tenor de la cita que con la nueva directiva del Partido Socialista. Esto, con el fin de confirmar o desmentir si tal reunión, como dijo preliminarmente el diputado Soto, fue una "coordinación por el Apruebo".

El organismo contralor derivó a la Segpres el texto ingresado por los diputados de Evópoli, Hotuiti Teao, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, para conocer los detalles de la conversación entre el mandatario y la directiva PS.