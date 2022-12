Muchas veces se aplican multas de tránsito en nuestro país, y los conductores no se dan cuenta hasta que van a renovar su permiso de circulación, estás multas pueden ser a causa de virajes indebidos, conducir hablando por celular, no obedecer el cartel de pare o por transitar en calles destinadas para el transporte público.

¿Dónde puedo saber si mi auto tiene multas por pagar?

Si has cursado algún tipo de infracción y deseas saber si tu vehículo registra alguna multa de tránsito que no ha sido pagada, sólo debes hacer clic en el siguiente ENLACE solo deberás ingresar tu patente del automóvil y marcar en el cuadrado “no soy un robot” y hacer clic en “Consultar”. De inmediato el sitio te entregará la información, recuerda que para obtener el permiso de circulación no debes tener ninguna multa impaga.

¿Cómo se eliminan las multas de tránsito?

Una vez publicadas en el Registro, las multas pueden eliminarse por pago o por resolución judicial, dependiendo los siguientes casos: