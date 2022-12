El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es el sistema público de salud de Chile, en el que se encuentran afiliados más de 15 millones de chilenos, quienes aportan mensualmente el 7% de su renta imponible, siendo la entidad encargada de otorgar protección y cobertura de salud a sus beneficiarios.

¿Cómo saber si estoy afiliado en Fonasa?

Para saber si te encuentras afiliado a Fonasa debes ingresar AQUÍ a “Mi Fonasa” con tu Clave Única.

Una vez ingreses podrás descargar el certificado de afiliación el que te informará si te encuentras en Fonasa o no. En caso de no poder realizar este trámite puedes ingresar AQUÍ a la Superintendencia de Salud para solicitar el Certificado de Afiliación Isapre para saber en qué isapre te encuentras de no estar afiliado a Fonasa.

¿Cómo se puede comprar un bono de Fonasa?

Primero, debes ingresar AQUÍ a Mi Fonasa e iniciar sesión con tu Clave Única.

a e Luego, dirígete a la sección para comprar el bono y selecciona el centro de atención de salud donde te atenderás.

para y selecciona el donde te atenderás. Revisa correctamente los datos del bono , completa los datos o los de quién esté pagando , y si está todo correcto , haz clic en “pagar”.

correctamente los , , y si está , haz clic en Elige el método de pago que más te acomode.

que más te acomode. Finalmente, recibirás un correo electrónico y un mensaje de texto con el documento, para asistir y presentar directamente en la recepción del centro de salud.

Recuerda que desde septiembre de este año se implementó el Copago Cero en toda la red pública de salud, permitiendo a todos los tramos de Fonasa (A, B, C y D) atenderse gratis en la cualquier recinto de la red pública de salud, medida que anteriormente solo estaba disponible para los tramos A y B.

Aunque, en caso de querer atenderse en otros recintos de salud, podrán hacerlo siempre y cuándo paguen el valor correspondiente del bono de atención.