Pese a que la red social no puede decirte a ciencia cierta cuando pasa esto, hay maneras de deducirlo.

¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp? Conoce las señales y cómo saberlo sin que te descubran

Las redes sociales son parte indispensable de nuestras vidas. Lamentablemente, las aplicaciones de mensajería y entretención, se posicionaron en nuestras vidas de manera casi permanente. En esa línea, han nacido nuevas preocupaciones en torno al uso de estas plataformas; por ejemplo: ¿Me bloqueó de WhatsApp?

La aplicación de mensajería no tiene una manera cierta de definir si la otra persona bloqueó tu número de celular, sin embargo, hay una serie de pistas e indicios que permiten -por lo bajo- entender que no quiere recibir nada más de ti. Ahora bien, no porque sucedan estas cosas, necesariamente habrá un bloqueo de por medio.



¿Cómo puedo saber si me bloqueó de WhatsApp?



No puedo ver su última hora de conexión



La red social tiene una marca en cada dispositivo de cuándo el usuario ingresó por última vez a la aplicación. Ahora bien, si no puedes ver su hora de conexión puede ser por dos motivos: la persona decidió quitarlo desde su propio celular o, en el peor de los casos, te bloqueó.



Su foto de perfil no cambia/no tiene foto de perfil



Las actualizaciones de fotografías de perfil no están disponibles para las personas bloqueadas desde tu celular. Además, puede que se presente la foto predeterminada de la red social cada vez que veas su chat.



No termina de recibir mis mensajes



La aplicación notifica cuando envías un mensaje (un tick), la persona lo recibe (dos ticks) y finalmente lo lee (dos ticks azules). Sin embargo, en caso de estar bloqueado, solo podrás ver la primera alerta; pues la comunicación está cortada desde el otro celular.

Hay que considerar que también puede deberse a una falla de conexión de la otra persona, por lo que tendrás que esperar a que esto se repita durante varios días seguidos.



No puedo agregarlo a un grupo



Esta es la prueba más fehaciente que tenemos para comprobar que nos bloquearon: si la persona en cuestión no puede ser añadida a un grupo, quiere decir que te ha eliminado de sus contactos.