Cómo prevenir las lesiones entrenando en casa

Entrenar en casa se ha hecho algo habitual para aquellos que les gusta hacer deporte, pero si no se hace con algunas medidas básicas de prevención, existen riesgos importantes de sufrir lesiones.

Para eso, Cristián Aravena, Kinesiólogo Jefe Unidad Entrenamiento Funcional de Clínica MEDS, entrega algunas recomendaciones para entrenar de forma segura:

- Antes de iniciar tu ejercicio debes tener claridad sobre tus objetivos, logros por sesión y la forma de medirlos.

- Debes tener presente que tus ejercicios probablemente serán de mantención y no de aumento del rendimiento.

- Si tienes antecedentes previos de lesión o no completaste tu proceso de recuperación, busca apoyo de expertos, no explores de manera autónoma.

- El estado biomecánico es muy relevante a la hora de practicar ejercicio, busca la forma de llevar siempre un alineamiento corporal y evitar el estrés postural o articular.

El profesional indica que existen factores extrínsecos que se deben tomar en cuenta, porque pueden conducir a una lesión:

- Técnica de ejecución: debes intentar tener el control motriz absoluto (velocidad del movimiento, coordinación, equilibrio, entre otros), evitar excesivas repeticiones.

- La carga del entrenamiento debe ser dirigida a mantener y prevenir: no aumentes cargas sin consultar a un profesional.

- Parte de tu volumen de trabajo debe incluir entrenamiento preventivo, es decir ejercicio que apunte a mejorar o corregir condiciones de riesgo para tu salud (por ejemplo, flexibilidad, entrenamiento de CORE, trabajo postural).

- Preparar materiales, equipamiento y superficies a utilizar, idealmente deben ser símiles a las de uso real.