Comisaría virtual: Cómo pedir los permisos temporales en cuarentena por coronavirus

La Comisaría Virtual de Carabineros de Carabineros de Chile se ha transformado en un actor principal de la cuarentena por coronavirus ante la gran cantidad de comunas en confinamiento.

En esta plataforma puedes pedir los permisos temporales que te permiten salir a comprar insumos básicos o ir al médico, entre otros trámites.

No está de más decir que sin este permiso temporal la persona que salga en cuarentena se arriesga a graves multas en caso de ser controlado por las autoridades, por lo que es fundamental saber cómo pedir los permisos en la Comisaría Virtual.

El permiso temporal de la comisaría virtual se pide para salir en cuarentena.

¿Cómo se pide un permiso en la Comisaría Virtual?

Acá te explicamos paso a paso cómo pedir un permiso temporal.

1.- Ingresa al sitio de Comisaría Virtual y elige la opción que más te acomode: Pedir el permiso con clave única o sin clave única (en este caso se usa el RUT).

2.- Selecciona el permiso que tenga relación con el trámite que necesitas hacer. Si no aparece tu opción es porque no existe el permiso, por lo que no deberías poder salir.

3.- Completa los datos que te solicitan, como dirección, lugar de destino (pon por último el nombre del local al que vas si no te sabes la dirección).

4.- Descarga el permiso temporal y tenlo a mano en tu teléfono para mostrarlo en caso de que te controlen las autoridades.

