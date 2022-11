Conoce que cosas no están permitidas de hacer en Catar durante los 365 días del año.

¡Sorprendente! Estas son las cosas que no están permitidas en Catar

Catar es un país que se ha encontrado en el centro del huracán durante estos días. Recordemos que no solo ha llamado la atención por ser el anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022, el cual recordemos perdió su partido inaugural contra el cuadro sudamericano de Ecuador, sino también, llama la atención sus leyes y restricciones que no son habituales en este lado del planeta. Estas con las cosas que no están permitidas en Catar.

¿Qué no esta permitido en Catar?

De acuerdo al portal estadístico de Statista, estas son las principales cosas que no están permitidas en toda Catar:

Fumar o vapear en espacios públicos Poseer, consumir, o vender drogas La embriaguez, beber alcohol en público o en lugares sin licencia Insultar y hacer gestos groseros en público; publicar material online que insulte o calumnie Filmar o fotografiar personas y lugares sin licencia Importar drogas, alcohol, pornografía, productos derivados del cerdo y libros o material religioso Hacer apuestas y/o organizar juegos de apuestas Usar ropa con los hombros y rodillas descubiertos Besarse, abrazarse y otras demostraciones públicas de intimidad La convivencia, las relaciones sexuales y el embarazo fuera del matrimonio Cualquier tipo de comportamiento homosexual o LGBTIQ+ Insultar u ofender a Alá, el Corán, la religión islámica y/o sus ritos; promover otras religiones.

De acuerdo a la misma información del informe realizado durante el mes de noviembre, se señala que:

“Las autoridades qataríes recomiendan encarecidamente tanto a hombres como a mujeres que visiten el país mantener sus hombros y rodillas cubiertos. Los turistas también deberán cerciorarse de no portar elementos considerados inofensivos en otras latitudes, como los juguetes sexuales, que podrían encuadrarse bajo el delito de importación de material pornográfico, o productos derivados del cerdo, cuyo consumo va en contra de los preceptos musulmanes”.

¿Dónde queda Catar?

Catar (en español), o bien, Qatar, se encuentra al este de la península arábiga y comparte distancia con otros como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bareín, Omán, entre otras naciones.

Por otra parte, los cataríes se rigen bajo la legislación islámica a la Sharía. Dicha religión esta basada en los textos del Islam y un 77% de la población es musulmana. Del 100% de los habitantes, un 90% se considera sunníes y un 10% chiítas.

Además, cuentan con un lenguaje predominantemente árabe. Sin embargo, hablan árabe levantino del norte, levantino del sur y árabe egipcio, por lo que no es el mismo para todos.