Y la historia de la condenada Karen Paulina Rojo Venegas en Países Bajos sigue abierta. Durante esta jornada, la Corte de Rotterdam pospuso la audiencia para definir la extradición de la condenada exalcaldesa de Antofagasta, quien está detenida en una cárcel de ese país.

El pasado 17 de noviembre, la justicia neerlandesa resolvió que el 8 de diciembre se haría la lectura del fallo para anunciar si se acogió o no la solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público de Chile.

Sin embargo, en esta jornada, la justicia del país europeo indicó que "sobre la base de la investigación en la audiencia, el tribunal hizo pública hoy su decisión de posponer el caso para que las autoridades de Chile le informen más sobre la base legal de la solicitud de extradición (..) El tribunal debe examinar detenidamente este fundamento jurídico antes de decidir sobre la no admisibilidad de la solicitud de extradición". Tampoco informó de la fecha del próximo trámite judicial.

Karen Rojo fue condenada en marzo pasado por fraude al fisco cometido entre el 2015 y 2016, mientras se desempeñaba como la edil de Antofagasta. De acuerdo a las investigaciones, la exjefa comunal contrató una agencia de comunicaciones para una asesoría política y de imagen de cara a la campaña de reelección del 2016, la cual costó $24 millones y que pagó con fondos destinados a subvenciones escolares y salud municipal.

Producto de estos actos, fue sentenciada a 5 años y un día de presidio, condena que fue apelada, en primera instancia, al tribunal de alzada y, posteriormente a la Corte Suprema. Pero, el pasado 23 de marzo, justo en momentos previos en que el máximo tribunal rechazara el recurso de nulidad, la exalcaldesa abordaba el avión con destino a Países Bajos, dándose a la fuga del país.

Ante la suspensión de la lectura del fallo, la ex alcaldesa seguirá recluida en la cárcel de mujeres de Utrecht donde está desde julio pasado.