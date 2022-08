Las relaciones entre los gobiernos de Chile y Brasil entraron en una terreno pedregoso luego de que el presidente Jair Bolsonaro acusara a su par chileno Gabriel Boric de ser uno de los responsables de los incendios del Metro en el inicio del estallido social.

En esta jornada, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, anunció las medidas que tomó el gobierno ante la grave acusación realizada por Bolsonaro. La secretaria de Estado explicó que enviaron una nota de protesta y citaron al embajador brasileño a la Cancillería, reunión que se sostendría durante la tarde.

"Como Gobierno, nos parece que esas declaraciones son gravísimas, obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas", explicó la ministra Urrejola.

Y agregó que "la desinformación y las noticias falsas, como ya se ha señalado en otras ocasiones, erosionan la democracia, pero también en este caso erosionan la relación bilateral. Estamos absolutamente convencidos que esta no es la manera de hacer política".

Urrejola recalcó que "no es la manera de hacer política cuando do se trata de dos jefes de Estado democráticamente electos, donde existe una relación respetuosa más allá de las diferencias ideológicas", apuntando que "es necesario y esperamos que se entienda que estas acusaciones absolutamente falsas, son graves no solo porque acusan al Presidente Gabriel Boric y a nuestro Gobierno de hechos gravísimos y delictuales, pero también son graves para los chilenos siendo el Presidente Boric el Presidente de todos los chilenos".

Al finalizar, la secretaria de Estado recordó que "la relación con Brasil, un pueblo hermano con una historia y desafíos comunes, hay que continuar fortaleciéndola y esperamos poder seguir enfrentando los distintos desafíos como pueblos hermanos que somos más allá de estas declaraciones del Presidente Bolsonaro".