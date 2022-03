La Ministra de Relaciones Exteriores cerró la puerta a las críticas por el nombramiento de Paula Narváez ante la ONU en Nueva York, aunque no ratiicó ni descartó a Bárbara Figueroa como representante en Argentina

La canciller Antonia Urrejola respondió a la lluvia de críticas y cuestionamientos por la designación de embajadores del Gobierno, descartando que exista un “premio de consuelo” por la designación de Paula Narváez y otros tres embajadores.

Este lunes el Presidente Gabriel Boric designó a ocho embajadores, cuatro de ellos de carrera y otros cuatro con afinidad política al mandatario.

Los designados políticos son: Paula Narváez, exministra de la segunda administración de Bachelet, como representante ante la ONU en Nueva York; Sebastián Kraljevich, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica, como embajador ante la OEA; Claudia Fuentes, investigadora en Política Exterior, ante la ONU en Ginebra; y Francisco Saffie, exasesor de Hacienda también en el segundo periodo de Bachelet.

Conocidas las designaciones, diplomáticos de carrera criticaron al mandatario, señalando que “se evidencia la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales (…) La nominación de personas que no pertenecen al Servicio Exterior impacta negativamente en el quehacer de las relaciones internacionales de Chile”.

Ante las críticas fue la propia Canciller quien salió al paso, indicando que el presidente respetará la práctica implícita que el 80% de los embajadores sean de carrera y un 20% por designaciones políticas. “Aquí no hay ningún premio de consuelo”.

“Recién se han oficializado el nombramiento de ocho embajadores: cuatro de carrera, cuatro políticos, manteniendo la paridad de género. Es cosa de ver los currículums de esas cuatro personas nombradas ante ONU Ginebra, ONU Nueva York, OEA y OCDE para darse cuenta que aquí no hay ningún premio de consuelo”, argumentó la ministra de Relaciones Exteriores.

El caso de Bárbara Figueroa en Argentina

Sin lugar a dudas el nombre que causó más revuelo de todos es el trascendido que Bárbara Figueroa estaría esperando aprobación para ser embajadora en Argentina.

Respecto al posible nombramiento, la canciller no aseguró ni descartó que Figueroa esté en la nómina. “No me voy a pronunciar sobre esos nombres. Nosotros proponemos al Estado destinatario un nombre y tenemos que esperar el agreement antes de dar por hecho que ellos sean embajadoras y embajadores (…) Le pido a los periodistas bajar un poco los rumores. Cuando dan esos nombres, se pueden dañar las relaciones bilaterales”, precisó Urrejola.