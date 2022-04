Desde horas de este domingo, un grupo de transportistas bloqueó la ruta 5 en un paro de camiones dispuesto para esta jornada. En estos instantes, el grupo de manifestantes se encuentra bloqueando parcialmente una de las pistas del acceso sur a Santiago, en el sector de Paine.

El actual bloqueo se ubica en el kilómetro 41 entre Buin y Paine y la movilización se extiende por 7 km en la Ruta 5 Sur.

“Durante el día de ayer ya se instalaron estos camiones en el kilómetro 41. Ahora que aumenta el flujo vehicular por el horario obviamente aumentaba también la congestión, entendiendo que lo mismo que transita todos los días en dos pistas hoy se reduce a una y obliga a que las personas ingresen a una congestión vehicular”, explicó el coronel de Carabineros, Juan Carlos Rodríguez.

Los transportistas -que señalan no ser parte de ninguna asociación-, anunciaron que no permitirán el paso de camiones que no transportes insumos básicos ni sean vehículos de emergencia. “Durante la mañana vamos a prohibir el libre tránsito de los camiones que no lleven verduras, insumos, mercadería o combustibles ni sean vehículos de emergencia, porque esta es una lucha camionera: trabajamos todos o nos quedamos en la casa o estamos acá protestando de alguna u otra manera”, comentó Rafael Balcázar, vocero de los manifestantes.

Balcázar, además, explicó que este lunes mantendrán cortada la ruta de norte a sur, dejando solo una pista para transitar. "Durante esta jornada vamos a seguir de la misma forma, de norte a sur, dejando el tránsito expedito solamente en la pista izquierda. Dentro de la mañana haremos lo mismo en el lado oriente de la carretera en el kilómetro 41, siempre dejando el tránsito expedito".

Atropello a un Carabinero

En medio de la manifestación, un conductor atropelló a un Carabinero. El policía quedó con lesiones leves y el conductor fue multado.

Todo sucedió cuando un automovilista trató de tomar la salida a Paine por uno de los accesos que están cortados, por lo que se enfrascó en una discusión con los camioneros que mantienen tomada la ruta. La discusión subió de tono y ante el hecho, intervino Carabineros, en ese momento el conductor avanzó y atropelló al funcionario policial.

"No dejan salir por ahí, el otro ofreciéndome combos y la agarran conmigo. O sea hacen lo que quieren los camioneros en este país (…) El camionero me estaba abriendo la puerta, me puse nervioso y solté el freno, no era mi intención pegarle al Carabinero", explicó.

Rechazo de los gremios al paro

La paralización fue llamada por los últimos hechos de violencia ocurridos en la región de La Araucanía. Sin embargo, distintos gremios de transportistas rechazaron la movilización llamando a no sumarse y, a su vez, hicieron un llamado al Gobierno a dar mayor seguridad en la zona.

Por un lado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) señaló que "insistimos en nuestro total desacuerdo con amenazas de cortes de rutas e impedimentos por la fuerza, de la libre circulación de personas y vehículos. Es propósito de los violentistas hacer caer a los camioneros en su juego de la violencia",

El gremio de los dueños de camiones agregó que "con la misma fuerza demandamos que el Gobierno demuestre que está por la legalidad y restituya el Estado de derecho quebrantado en la Macrozona Sur”.

Por su parte, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) informó que tampoco se sumarán a las protestas, debido a que "la mejor manera de conseguir resultados es a través del diálogo con las autoridades, y esto es algo que hemos iniciado, y que nuestra vocación democrática hará que la respetemos, hasta que el imperio de los hechos la supere".