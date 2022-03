La futura ministra Secretaria General de Gobierno y ex diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, no tuvo dudas al analizar la labor del presidente Sebastián Piñera durante su período en La Moneda.

Camila Vallejo le da con todo a Sebastián Piñera: “Ha sido uno de los peores, si no el peor gobierno de la historia"

Camila Vallejo está lista para su llegada a La Moneda. A sus 33 años, la militante del Partido Comunista tiene una larga trayectoria política. Fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), líder del movimiento estudiantil, diputada (en dos períodos) y este viernes asumirá como ministra Secretaria General de Gobierno, luego del nombramiento realizado por el presidente electo Gabriel Boric.

La geógrafa formada en la Universidad de Chile encabeza una nueva generación de políticos, la que pondrá fin a la alternancia en el poder entre la Concertación -y luego la Nueva Mayoría- y los partidos de derecha. El cambio se produjo el pasado 19 de diciembre, cuando el 56% de los chilenos apoyó a Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, donde también participó José Antonio Kast.

En una entrevista con T13, Vallejo no tuvo compasión con la gestión de Sebastián Piñera como mandatario. “Yo comparto que ha sido uno de los peores, si no el peor Gobierno de la historia”, lanzó sin problemas.

Aunque aclaró que “hay que reconocer que hemos tenido un proceso de traspaso de información republicano, el cual valoramos, pero no por eso podemos esconder lo que han sido las críticas a su gestión”.

Las críticas a Piñera



Tras apuntar que “hemos reconocido otras cosas como el proceso de vacunación”, Vallejo fue enfática en aclarar que este gobierno ”en materia de Derechos Humanos ha dejado mucho, muchísimo, que desear no solamente con nuestro país sino que a nivel internacional. En materia de medio ambiente y en agenda de género no tenemos una muy buena evaluación y, por lo tanto, lo que nos queda, más que mirar hacia atrás, es aprender de eso. Los problemas que quedan o que nos deja el Gobierno van a ser nuestros problemas y nos tenemos que hacer cargo, pensando en nuestro país y el futuro, pensando en hacer las cosas mejor”.

La futura ministra explicó que “tenemos un alto aprendizaje como país para poder avanzar con esta no muy buena, más bien mala experiencia, pero es con perspectiva de futuro para hacer lo mejor posible”.

El gobierno del presidente Gabriel Boric asumirá el viernes 11 de marzo en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional, en Valparaíso.