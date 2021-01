Cambio de mando en EEUU | ¿Qué es el maletín nuclear y cómo se entregará con Trump ausente?

Es una tradición que se realiza desde los tiempos de John Kennedy y en este traspaso de mando en Estados Unidos no se podrá hacer como se suele efectuar, luego de que Donald Trump rompiera las costumbres en sus últimos instantes como mandatario del país norteamericano, negándose a participar en el cambio de mando.

Se trata del maletín nuclear, una caja negra que acompaña a todas partes al mandamás de Estados Unidos, en el caso de que se vea en la necesidad a efectuar un ataque atómico estando lejos de la Casa Blanca.

Lo concreto es que Donald Trump estará a más de 1.500 kilómetros de distancia del epicentro de la transmisión de mando, lo que imposibilita que el republicano tenga en su poder como mandata la tradición.

En todo caso, no hay un solo ejemplar de esta caja negra, son al menos tres de ella por lo que Stephen Schwartz, experto en el maletín nuclear del Bulletin of the Atomic Scientists, explicó a CNN que el Pentágono podría utilizar uno de estos maletines y entregárselo a Biden.

Este 20 de enero se hará efectivo el cambio de mando en el país norteamericano, donde el nuevo presidente hará el juramento respectivo a las 14:00 horas de Chile.