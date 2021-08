CAE | ¿Puedo solicitar la suspensión de pago si tengo cuotas atrasadas?

El Crédito con Aval del Estado (CAE), es una de las alternativas de financiamiento más reconocidas ya que se entrega a las instituciones acréditadas que cumplan con los requisitos para las carreras de pregrado.

Una vez finalizada la carrera, se comienza a cobrar después de un año de egreso, ya cumplido ese plazo se puede suspender su pago por cesantía o desempleo. Para solicitar la suspensión por cesantía debes tener cotizaciones previsionales pagadas, producto de un contrato de trabajo, en los últimos 12 meses.

En el caso de solicitar la suspensión por desempleo, en los últimos 12 meses no debes haber cotizado en el sistema previsional por no tener contrato de trabajo, o bien, tú has pagado las cotizaciones voluntariamente o la Tesorería General de la República lo hizo por ti.

Para disminuir el tiempo de pago del crédito, está la opción de realizar pagos anticipados o prepagos, los que son equivalentes a un monto superior o igual al 10% de la deuda, esto incluye intereses y comisiones.

CAE | ¿Puedo solicitar suspender el pago con cuotas atrasadas ?

Se puede solicitar este beneficio se suspensión del pago, aún con las cuotas retrasadas pero se debe presentar la solicitud antes de que se cumplan 45 días de corridos desde la fecha en que se debía pagar.