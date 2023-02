Los pagos del Bono de Recuperación iniciaron desde este martes 14 de febrero, correspondiente al pago de la primera nómina de hogares que hayan sido afectados por el incendio forestal y también catastrados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

¿Hasta cuándo se paga?

El beneficio se pagará entre el este martes 14 de febrero y el día 17 del mismo mes, según lo informado por el ministerio del Interior y también del ministerio de Desarrollo Social.

¿Cómo se puede cobrar?

El Bono de Recuperación se podrá cobrar en cualquier caja del Banco Estado, o bien, será mediante transferencia directa a la CuentaRUT.

¿Cuál es el monto del Bono Recuperación?

El beneficio entrega un monto máximo de $1.500.000 para las familias de aquellas viviendas destruidas o con daño mayor, según FIBE.

En cuanto a daños menores, se entregará un aporte proporcional al nivel de daño que fluctuará entre los $1.125.000, $750.000 y $375.000 pesos.

¿Qué requisitos necesito cumplir?

Para recibir el beneficio es importante que te encuentres dentro de los siguientes grupos que se mencionarán a continuación:

Familias damnificadas por el incendio que fueron catastrales a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). El monto dependerá del nivel del daño de las viviendas y las características del hogar. No se medirá la calificación socioeconómica entregada por el Registro Social de Hogares. La familia deberá encontrarse en un asentamiento regular o reconocido por el Minvu.

¿Qué es la ficha FIBE?

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) fue iniciada por el ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de recopilar la mayor información posible de las personas y familias que se han visto afectadas por los incendios forestales con el fin de coordinar beneficios y ayudar a estas personas.

¿Debo postular?

No, no es necesario postular para recibir el aporte económico, no obstante se entregará de acuerdo a los datos recopilados a través de la Ficha Básica de Emergencia.