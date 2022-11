Una gran cantidad de los trabajadores del país cuenta con uno o más hijos y en innumerables ocasiones se han visto dificultados por no contar con sala cuna en sus fuentes laborales. Ante esto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega el Subsidio Protege a las madres trabajadoras y en algunas ocasiones a padres que estén al cargo de niños no mayores a cinco años que por lo demás no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador.

¿Hasta cuándo se paga el Subsidio Protege?

El Subsidio Protege se entrega por un periodo consecutivo de 3 meses a las personas beneficiadas del Subsidio Protege. Este 11 de noviembre se pagará el monto correspondiente a los postulantes del de octubre (1er pago), septiembre (2do pago) y agosto (3er y último pago). El plazo máximo para postular es hasta diciembre.

¿Cuál es el monto?

El Subsidio Protege entrega un monto de $200 mil pesos durante un periodo de 3 meses a las personas beneficiadas por cada menor de hasta cinco años con el que postulen. Por lo tanto, podrán recibir hasta $600 mil por los 3 meses que dura el aporte.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser madre trabajadora , dependiente o independiente, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años. Alternativamente, el padre trabajador, dependiente o independiente, que tenga el cuidado personal de manera exclusiva, o aquél que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

Cumplir con el siguiente mínimo de cotizaciones:

Trabajadoras dependientes : tener 4 cotizaciones de seguridad social registradas en los últimos 12 meses previos a la postulación, siendo una de estas 4 cotizaciones del mes previo a la postulación.

: tener 4 cotizaciones de seguridad social registradas en los últimos 12 meses previos a la postulación, siendo una de estas 4 cotizaciones del mes previo a la postulación. Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última operación renta con aporte de cotizaciones total o parcial, o bien, cumplir con cuatro cotizaciones en los últimos 12 meses, con el último mes cotizado previo a la postulación. En este último caso, las cotizaciones (de independientes) deben ser auto cotizadas, es decir, que el rut del pagador sea el del postulante.

Para postular al Subsidio Protege tienes desde el día 1 al 20 de cada mes para realizar la postulación correspondiente. Haz clic AQUÍ para postular al Subsidio Protege.