El Bono Dueña de Casa o también conocido como el Bono de Protección es un beneficio económico que se entrega mensualmente y está destinado a las mujeres que se desempeñen como jefas del hogar que pertenezcan a los sectores más vulnerables del país y que cuenten con su Registro Social de Hogares actualizado.

Este bono es entregado por el Ministerio de Desarrollo Social por un período de dos años a las mujeres que sean usuarias del Programa Chile Seguridades y Oportunidades con el fin de contribuir en sus ingresos y hacer un acompañamiento psicosocial.

A continuación te damos los detalles para saber si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa.

¿Cómo saber si soy beneficiaria del Bono Dueña de Casa?

Para ser beneficiaria de este aporte monetario mensual, debes haber aceptado la invitación de ser parte del Programa Chile Seguridades y Oportunidades del Ingreso ético Familiar, esta invitación la realiza el Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo a los datos que tenga de cada persona.

Una vez recibida esta invitación, se debe firmar para comenzar la gestión y posterior pago del Bono de Protección.

¿Cuáles son los montos del Bono Dueña de Casa?

Los montos de pago para las beneficiarias de este bono, son diferenciados en el tiempo dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial en función de los siguientes tramos:

- Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400

- Desde el mes 7 al mes 12, el bono asciende a $14.003

- Desde el mes 13 al mes 19 el bono asciende a $9.627

- Desde el mes 19 al 25 el bono asciende a $13.401

Estos pagos se harán efectivos de acuerdo al orden de prioridad establecido:

- Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

- Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

- Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

- Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

- Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

- Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.