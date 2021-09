El Bono Dueña de Casa, también conocido como Bono Protección 2021, es un beneficio que como su nombre lo indica está dirigido a las mujeres jefas de hogar de Chile, al que no se debe postular para recibirlo.

Esto porque las mujeres que son beneficiarias deben ser parte del Programa Chile Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar y que estén participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS).

Cabe recordar que en el caso de quienes todavía no son parte del programa del Ministerio de Desarrollo Social, deben saber que el requerimiento fundamental es estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono Dueña de Casa?

Para conocer tu situación respecto al Bono Dueña de Casa, debes ingresar al sitio oficial del Instituto de Previsión Social y con el RUT conocer si apareces como beneficiario.

¿Cuáles son los montos?

El monto mensual a pagar por familia o persona usuaria, es diferenciado en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), de acuerdo a los siguientes tramos:

- Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400

- Desde el mes 7 al 12, el bono asciende a $14.003

- Desde el mes 13 al 19, el bono asciende a $9.627

- Desde el mes 19 al 25, el bono asciende a $13.401

El cobro se puede realizar vía depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador del hogar o de manera presencial en la caja de compensación Los Héroes o sucursales del Banco Estado. Además, se puede pagar en la Cuenta RUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social, sin costo para el usuario.

¿Cuándo pagan?

El pago dependerá del periodo de postulación de la solicitante. Se realiza según el siguiente orden:

- Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

- Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

- Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

- Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

- Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

- Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.