En lo que respecta a uno de los tantos bonos destinados a mujeres, el Bono Dueña de Casa es un beneficio que sigue disponible y no requiere postulación para las personas que puedan recibirlo.

En lo concreto, este también llamado Bono de Protección 2021 es un aporte monetario mensual que se entrega a las mujeres jefas de hogar y es otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social. Se paga durante dos años a las personas usuarias del Programa Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO).

Para obtener este beneficio no se postula y sólo se debe pertenecer el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar y que estén participando en el Acompañamiento Psicosocial (APS).

Para saber más detalles sobre montos y dónde acceder al Bono de Protección 2021, te lo contamos a continuación.



¿Cuándo se paga el Bono Dueña de Casa?



El Bono Dueña de Casa o Bono de Protección 2021 requiere estar inscritas en el Registro Social de Hogares a las beneficiarias y se paga según los siguientes montos en los meses:

- Los primeros 6 meses el bono asciende a $18.400

- Desde el mes 7 al mes 12, el bono asciende a $14.003

- Desde el mes 13 al mes 19 el bono asciende a $9.627

- Desde el mes 19 al 25 el bono asciende a $13.401









Estos pagos se realizarán según el siguiente orden de prioridad:

- Prioridad 1 : Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

- Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

- Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.

- Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 y 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.

-Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.

-Prioridad 6 : En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a un menor de 18 años.

Este beneficio se paga a través depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador del hogar, o en la Cuenta RUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social, sin costo para el usuario. También hay pago presencial en la caja de compensación Los Héroes y en las sucursales de Banco Estado.

Para saber el detalle de tu situación, revisa AQUÍ con tu RUT en el sitio del IPS en Línea.