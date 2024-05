La palabra derrota no aparece en el diccionario del plantel y los hinchas de Universidad de Chile en 2024, porque ya van 12 fechas del Campeonato Nacional y los azules todavía no pierden.

Los azules este lunes sumaron una trabajada victoria, porque tuvieron que remontar ante Unión La Calera, para terminar ganando por 3-1 en el estadio Nicolás Chahuán.

Al equipo de Gustavo Álvarez ahora le viene un desafío mayor, porque se verán las caras con Universidad Católica, equipo que viene en alza tras el arribo de Tiago Nunes.

La confianza de Franco Calderón

Uno de los fijos en la formación de la U es el defensa argentino Franco Calderón, quien goza de fama de “clasiquero”, porque nunca perdió un derbi en su país y espera que aquello se siga alargando en Chile, con una victoria ante Colo Colo ya consumada.

Calderón le marcó a La Calera. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Los clásicos son partidos aparte, hasta ahora no me tocó perder, pero sabemos cómo es el fútbol, no sabemos qué puede pasar. Ojalá seguir en racha. Los chicos saben muy bien, la mayoría, lo que es jugar un clásico”, dijo el trasandino sobre el juego ante los cruzados.

Además, aseguró que esperan darle una alegría al público azul, que va a llenar con más de 40 mil espectadores el Nacional ante Católica.

“Va a ser un lindo fin de semana, la U siempre llena el estadio y será muy lindo. Llegamos muy bien para este partido y le daremos una alegría a la gente”, cerró.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica?

El Clásico Universitario entre la U y la UC tendrá lugar este sábado 18 de mayo, a partir de las 17:30 horas en el estadio Nacional.

