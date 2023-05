No es novedad que los chilenos han estado viajando en masa a Argentina en los últimos meses. El bajo precio de algunos productos en comparación con Chile ha hecho del país vecino un destino muy atractivo, sobre todo en ciudades como Mendoza.

Los supermercados mayoristas se han llenado de chilenos en busca de precios bajos. Sin embargo, para controlar la situación estos comercios decidieron limitar el horario de ingreso para personas provenientes del extranjero, incluyendo Chile.

¿Cuál es el horario para que los chilenos compren en Mendoza?

Desde la próxima semana los chilenos podrán realizar sus compras solo entre las 7:00 horas y las 14:00 horas.

"Ya están viniendo de otros países, no solo de Chile. Tenemos que dar una respuesta a los comercios de cercanía que no pueden venir a comprar a nuestro negocio debido a la cantidad de gente que hay”, explicó el mayorista Oscar David a Mendoza Post.

El resto de los consumidores mendocinos podrá comprar en horario normal. “De este modo podemos atender en la tarde a los comerciantes locales que no están pudiendo comprar la cantidad de productos para llevar a los barrios. Nos estaba preocupando la situación, no por faltante de mercadería pero no nos daba el tiempo para reponer ni revisar las góndolas debido a la cantidad de gente que circulaba en nuestro negocio", añadió el mayorista.