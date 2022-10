A la fecha más de 1 millón 900 mil personas han recibido la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio mensual de hasta $193.00 dirigido a personas mayores de 65 años. Sin embargo, son miles de personas que cumplen los requisitos, pero no han postulado al beneficio.

Hoy en un punto de prensa la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, criticaron la “falta de información” por parte de Gobierno y aseguraron que se necesitan "reformas urgentes" en el ámbito administrativo.

"Nosotros estimamos que son probablemente unas 400.000 personas que tienen el derecho y no lo están recibiendo. El Gobierno dice que son 100.000, las cifras no calzan. No son 100.000, son mucho más", acusó la edil.

"Nosotros pedimos (…) que se le pague en forma retroactiva a todas aquellas personas que no han postulado, porque no se han enterado, porque no ha habido ninguna campaña de información y que se le pague en forma retroactiva a todas aquellas personas que postularon, pero que por un mal reglamento, no se les está pagando", añadió Matthei.

Codina, por su parte, aseguró “actualmente hay cientos de miles de adultos mayores que, lamentablemente, por la trama burocrática, y también por las condiciones que se han establecido, no pueden cobrar la PGU".



¿La PGU se puede pagar de forma retroactiva?

De momento, ni el Gobierno ni las instituciones a cargo se han pronunciado respecto de un pago retroactivo para quienes no han postulado, sino más bien han hecho un llamado a las personas que no lo han hecho, a solicitar el beneficio.

Si bien los alcaldes de Providencia y Puente Alto acusan falta de información y difusión, el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene activa la campaña “PGU llega a tu barrio”, que fomenta la solicitud del beneficio en distintas comunas de la Región Metropolitana.

La iniciativa, lanzada hace unos días en la Plaza de Maipú, contempla la disposición de una oficina móvil del IPS para asesorar en la solicitud de la PGU.

“Hemos venido, junto al Instituto de Previsión Social, con el programa que se denomina ‘PGU en Tu Barrio’, que busca llegar a las personas que, teniendo derecho a la PGU, todavía no han postulado”, comentó la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que en la comuna son más de 45 mil las personas que ya han accedido a su PGU, pero que todavía quedan dos mil vecinos que no lo han hecho. “Es muy importante que esas personas puedan acercarse tanto a este camión móvil, como a los distintos puntos habilitado”, dijo.



¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

Tener 65 o más años.

Tener 65 o más años.

No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o más años. Esto se analiza internamente una vez ingresada la solicitud, para lo cual se determina un puntaje de focalización previsional. El puntaje resultante no corresponde al mismo del Registro Social de Hogares, pero las personas tienen que estar inscritas previamente en dicho registro, porque desde ahí se recogen algunos antecedentes.

Esto se analiza internamente una vez ingresada la solicitud, para lo cual se determina un puntaje de focalización previsional. El puntaje resultante no corresponde al mismo del Registro Social de Hogares, pero las personas tienen que estar inscritas previamente en dicho registro, porque desde ahí se recogen algunos antecedentes. Acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad; o al menos cuatro años, de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad; o al menos cuatro años, de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio. Contar con una pensión base menor a $1.048.200 (monto de la pensión superior).



¿Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal?

Existen cuatro vías de postulación: