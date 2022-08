El 25 de agosto, el actor estadounidense Mark Ruffalo dejó el protagonismo de Hulk, en el Universo Cinematográfico Marvel, o de Michael Rezendes, en Spotlight.

La megaestrella de Hollywood, quien ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones, decidió entrar a la arena política chilena. Y expuso su apoyo a la opción Apruebo en el Plebiscito de Salida, que está previsto para el domingo 4 de septiembre.

La semana pasado, la experta en política Rania Batrice escribió acerca de la Nueva Constitución: "ICYMI (N. de la R: abreviatura de In Case You Missed It', que significa 'por si te lo has perdido'), consulte este increíble hilo a continuación y regístrese para recibir apoyo. El pueblo de Chile está brindando una hoja de ruta para el resto del mundo, y necesitan nuestro apoyo mientras se lleva a cabo esta votación....".

Ante eso, Ruffalo tuiteó "Todos los ojos y la esperanza puestos en Chile".

Hoy fue más allá. En su cuenta de Twitter escribió "La #NuevaConstitución de Chile brindará un mayor apoyo a la justicia climática y la democracia. Esto podría ayudar a cambiar la marea. #AprobarEsHumano".

Por si fuera poco, retuiteó una publicación de Amnistía Internacional Chile, en que aparece un video del actor apoyando al Apruebo.

¿Qué dijo Mark Ruffalo en el video de Aministía Internacional Chile?

El video subido por Aministía Internacional muestra al actor frente a la cámara, enviando un fuerte mensaje en favor de la opción Apruebo.

"Hola amigos en Chile. Soy Mark Ruffalo y me pidieron que hiciera un pequeño saludo para aquellos de ustedes que luchan por un cambio de su Constitución", explica el actor.

"Es hora de pasar la página de la crueldad de los años de Pinochet y adoptar la Constitución para un mundo nuevo y cambiante, uno que tiene más igualdad, humanidad y consideración en él. Y sé que mucha gente excelente ha trabajado en esto y el mundo les mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia. Así que mucho amor, aprobar es humano, les envío muchos besos y fuerza y amor", concluye.

El plebiscito de Salida está previsto para este domigo 4 de septiembre.