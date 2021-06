HBO Max | Revisa aquí las series y películas que puedes encontrar en la plataforma de streaming

Los servicios de streaming, han causado furor en tiempos de pandemia por ser un buen panorama de entretención para disfrutar en el confinamiento.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus y StarzPlay son algunas las plataformas que ya están establecidas en este ámbito.

Este martes aterriza HBO Max a latinoamérica, en reemplazo de HBO GO con un catálogo que proporciona desde series y películas clásicas hasta los estrenos más recientes.

La plataforma ofrece dos planes, Estándar con un costo de $6.900 mensuales permitiendo la transmisión en 3 pantallas simultáneamente y la creación de 5 perfiles diferentes.

Mientras que el plan Móvil, esá destinada para uso personal en smartpones y tabletas con un costo de $4.900 al mes, ambos formatos ofrecen un periodo de prueba de 7 días.

Atención, porque será gratis para los clientes de VTR teniendo acceso a la plataforma sin costo adicional en el plan que tengan contratado con la empresa.

HBO Max, anunció que en cuanto a los estrenos estos estarán disponibles 35 días después de su debut en sala sin costo adicional.

A continuación, te contamos más sobre el catálogo disponible en el servicio de streaming que llega hoy 29 de junio a Latinoamérica.



HBO Max | Revisa aquí las series y películas disponibles

La plataforma tendrá los títulos clásicos que posicionaron a la marca entre los años 90 y 2000, tales como: Sex and the city, The wire, Six feet under, Los Soprano, Curb your enthusiasm, Game of thrones, Succession, Barry y Euphoria, Chernobyl, Watchmen y Mare of Easttown.

Además de series clásicas que migraron de Netflix como Gossip Girl y Friends, que también contará con el más reciente especial con la reunión de los protagonistas.

Algunas de las películas que también se sumarán son: Harry Potter, The Matrix, El Señor de los Anillos, títulos DC, Alien, Tiburón, Arma Mortal y Pesadilla.

Entre las series destacan: Friends, The Big Bang Theory, El Príncipe del Rap, Two and a Half Men, Hora de Aventura, Rick and Morty y The Office. Y producciones exclusivas como The Flight Attendant, Raised by Wolves, Selena + Chef, Zack Snyder's Justice League.