Festival Max | Canales de TV paga mostrarán los atractivos de HBO Max

WarnerMedia Latin America anunció una programación especial en julio, con el fin de celebrar el lanzamiento de HBO Max, que llega a 39 países de la región el 29 de junio. Se trata del segmento de programación, Festival Max, que incluirá parte del catálogo de producciones y contenido exclusivo que estarán en la plataforma de streaming y será exhibido en canales de TV paga como HBO Signature, Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax.

El Head of General Entertainment Networks de WarnerMedia, Gustavo Grossmann, resaltó que "el estreno de Festival Max en nuestras señales, apunta a dar a conocer la calidad y la diversidad de los títulos de HBO Max y llevar esa experiencia a nuestra audiencia en toda la región. Es una pequeña muestra de la variedad de contenido que se puede disfrutar siendo suscriptor de HBO Max".

En HBO Signature se podrá ver las primeras temporadas de las exitosas series y miniseries de HBO, como Mare of Easttown, The Nevers y The Undoing, además de producciones consagradas que atraen audiencias de todas las edades, como True Blood, The Sopranos y la comedia ganadora de 17 Emmy Awards, Veep.

También se incluyen producciones latinoamericanas como: Sr. Ávila y El Jardín de Bronce.

En Warner Channel, TNT, SPACE, TNT Series y Cinemax, en tanto, la audiencia tendrá a disposición la ampliación de la experiencia de HBO Max con la exhibición del capítulo de estreno de algunas series seleccionadas, entre el 7 y el 11 de julio, en el prime time.

Entre las producciones exclusivas de Festival Max están: The Flight Attendant, la historia protagonizada por Kaley Cuoco, que nos muestra cómo la vida entera puede cambiar en una noche para una asistente de vuelo que se despierta en el hotel equivocado, en la cama equivocada, con un hombre muerto, y sin idea de lo que sucedió.

También estará disponible el primer capítulo de la serie Raised by Wolves, del productor ejecutivo Ridley Scott que sigue la historia de dos androides, denominados Padre y Madre, que reciben la tarea de educar a un grupo de niños humanos en un misterioso y desértico planeta; y Love Life, la comedia romántica protagonizada por Anna Kendrick, que nos relata cómo se viaja del del primer amor al amor duradero.

Sumado a esto, Warner Channel presenta un adelanto de la quinta temporada de Rick & Morty con el estreno de su primer capítulo el domingo 20 de junio a la medianoche, en el marco del Día Mundial de Rick & Morty. Después de esta emisión se podrán ver dos piezas inéditas: Paul Robertson Short y Samurai and Shogun parte 1.

Además, cada lunes, en el bloque Adult Swim, Warner Channel presenta un maratón con episodios de las temporadas anteriores.

Los fanáticos podrán revivir grandes momentos de sus series favoritas también en Warner Channel, que tendrá emisiones de distintos episodios de Friends, de lunes a viernes a las 07:00 y 03:50 horas, y los fines de semana a partir de las 06:35 y 03:50 horas. The Big Bang Theory estará disponible de lunes a viernes a las 08:40, 15:30 y 02:30 horas, y los sábados a las 08:00 y 02:00 horas.

TNT Series, en tanto, presenta los mejores momentos de The Mentalist de lunes a viernes, a las 06:30, 16:30 y 21:00 horas, mientras que los sábados y domingo se podrá ver a las 09:00 y 21:00 horas.