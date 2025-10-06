Gonzalo Fouillioux entrega dato clave en la llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: “Va a necesitar …”

La selección chilena busca entrenador para las próximas Eliminatorias. El irregular momento de Nicolás Córdova apuran las gestiones y todo apunta a un nombre que tiene apoyo total: Manuel Pellegrini. El experimentado entrenador nacional aún no renueva en Real Betis y se abre la opción.

El tema es que la posible llegada del “Ingeniero” podría verse más complicada de lo imaginado. Es que aún resta confirmar su salida desde España y además se indica que deberían realizarse varias modificaciones en la ANFP.

Lo que confirmó Gonzalo Fouillioux, tras los dichos de Arturo Vidal quien puso en duda su real interés por entrenar a la selección. “Para mí Pellegrini es la persona idónea para dirigir a la selección y hacerse cargo del fútbol chileno. Pero estuve preguntando sobre el tema…”, alertó el comunicador en el programa “No es para tanto”.

“Se dice que su contrato es hasta mediado del 2026 y no ha llegado a acuerdo para renovar. Está la intención de venir a la selección, pero va a necesitar unas garantías”, alertó “Fullú” sobre el posible arribo de Pellegrini.

“Yo pregunté, y como está el fútbol chileno hoy, no sería el entrenador de la Roja. Tendrían que cambiar personas… él no es dictatorial. No es que llegue y se pone a traer gente. Trata de alinear a los que hay para trabajar en conjunto. Pero hoy por diversos temas, eso no se da en Chile”, complementó sobre los cambios que se deben venir en el fútbol criollo.

¿Cuánto gana Manuel Pellegrini?

Manuel Pellegrini recibe en el Real Betis un importante sueldo. Según medios europeos se indica que al año recibe 6 millones de dólares. Lo que marca una importante diferencia con el último entrenador de la Roja como Ricardo Gareca que recibía 3,7 millones por año.

Ahora el contrato del “Ingeniero” finaliza en junio del 2026. De momento el albiverde no ha abordado la opción de extender su vínculo, por lo que existe la chance de que termine su contrato y asuma en Chile. Aunque esto finalmente lo decidirán los próximos meses y la postura que elija la ANFP.