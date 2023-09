Iván Zamorano es voz autorizada en la Selección Chilena. Uno de los héroes de la clasificación al Mundial de Francia 98 hasta el día de hoy guarda un lazo profundo con La Roja y en la víspera de un nuevo proceso clasificatorio, el gran capitán de ese proceso sacó el habla con radio Bio Bio.

Y uno de los temas más álgidos que tocó fue el de Claudio Bravo, quien no fue considerado por Eduardo Berizzo para esta doble fecha eliminatoria. Esto, luego de que el arquero decidiese bajarse de los últimos amistosos por haber terminado recién su temporada en Europa.

Zamorano criticó a Berizzo por no incluir al arquero del Betis en la nómina, aunque se mostró confiado en que este recapacitará en su consideración en las siguientes fechas del proceso. “Creo que Claudio es un jugador que a estas alturas todavía puede entregar muchísimo: seguridad, liderazgo”, señaló.

“Todavía sigue en Europa a gran nivel y, para mí, puede ser fundamental en el objetivo de poder llegar al próximo Mundial”, destacó el ex Real Madrid e Inter de Milán, entre otros clubes.

“Si bien es cierto que ahora no estuvo convocado, por el tema de la última citación que él no quiso participar, no creo que sea un decisión para marginarlo completamente de la Selección”, agregó.

“Creo que los motivos se darán con el tiempo, conversará Berizzo con Bravo y se solucionarán las cosas para que puede regresar a la Selección”, cerró.

“Chile podrá competir”

Además, Zamorano se mostró convencido de que Chile podrá andar bien en el proceso clasificatorio. “Tenemos un plantel que nos puede dar la posibilidad de competir en Eliminatorias”, sentenció.

“No es un tema de seguridad máxima como lo tiene Brasil o Argentina, pero Chile sí puede competir. Berizzo tiene experiencia y tiene la posibilidad de crear un gran grupo que nos permita competir”, aseguró.

“Un cupo al Mundial sí se puede dar, pero hay que competir, hay que estar bien, que los jugadores asuman la responsabilidad que tenemos en esta Eliminatoria”, destacó.

“Después de dos Mundiales estando ausentes, esta es una gran posibilidad para retomar y que Chile nuevamente vaya óptimo a un Mundial. Confío plenamente en esta mezcla de experiencia con juventud. Chile tiene que competir como lo ha hecho durante mucho tiempo”, cerró.

¿Cuándo juega Chile en eliminatorias?

La selección chilena tendrá su debut en eliminatorias este viernes 8 de septiembre desde las 20:00 horas ante Uruguay. La segunda fecha será contra Colombia en Santiago el día 12 a las 21:30 horas.